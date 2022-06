Au sud de la Tunisie comme au sud de l’Algérie, le dromadaire a tendance à devenir un véritable danger pour les usagers de la route. Ces camélidés qui se manifestent généralement sur les routes, soit la nuit, soit tôt le matin, sont à l’origine d’accidents de la route. Ces accidents sont parfois mortels, et pour les dromadaires et pour les conducteurs de véhicules.

Dans le but d’assurer la sécurité routière et mieux protéger la richesse cameline, en Tunisie comme en Algérie, on a opté pour la sensibilisation.

Des campagnes de sensibilisation sont ainsi organisées en vue d’inciter les usagers de la route à être plus prudents, et à respecter les panneaux de signalisation indiquant le passage de ces animaux.

D’autres sont organisées en faveur des éleveurs de camélidés en vue de les mettre à contribution dans la prévention des accidents. Il s’agit généralement de les encourager à utiliser des accessoires de sécurité à haute visibilité sur leurs animaux.

Mention spéciale pour une initiative prise par l’Office régional de l’élevage et des pâturages de Tozeur. Ce dernier distribue, depuis 2019, aux éleveurs de camélidés de cette région du sud-ouest, des rubans luminescents (réfléchissants de lumière), ce qui de nature améliore la visibilité des dromadaires sur les routes.

