Le ministre des Affaires étrangères, de la Miogration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, s’est entretenu par téléphone avec son homologue libyenne, Najla Mankouch.

A cette occasion, Jerandi a réaffirmé la disposition continue de la Tunisie de soutenir la Libye dans le parachèvement de son processus politique, indique un communiqué du ministère.

“Le dialogue est une condition sine qua non pour parvenir à un règlement et permettre à la Libye de rétablir sa sécurité et sa stabilité ainsi que son rôle politique et économique dans la région”, a-t-il estimé.

De son côté, la ministre libyenne a donné un aperçu des derniers développements en Libye, saluant le soutien apporté par la Tunisie à son pays et à l’organisation d’un dialogue inter-libyen.

Les deux ministres ont, par ailleurs, mis en avant la solidité des relations bilatérales et la nécessite de les renforcer davantage au service des intérêts des deux pays et pour répondre aux défis à l’échelle régionale et internationale.

Ils ont aussi passé en revue les résultats des dernières réunions, notamment au niveau de l’Afrique, et les préparatifs pour les prochaines échéances aux plans bilatéral, régional et international.