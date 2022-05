Sondage : 84% des Tunisiens sont pessimistes face à la situation économique du pays

Une grande majorité des Tunisiens juge alarmante la situation économique actuelle et considèrent que le pays avance dans la mauvaise direction.

La perception négative de la situation économique est de plus en plus ancrée. Elle affiche le taux le plus élevé depuis 2013.

Selon l’enquête Afrobarometer, près de la moitié des Tunisiens estiment que leurs conditions de vie sont « mauvaises » ou « très mauvaises ».

En donnant leurs avis sur l’ampleur de la corruption et de la contrebande, deux problèmes auxquels se heurte l’économie tunisienne, les deux tiers des citoyens affirment que le niveau de corruption a augmenté au cours de l’année écoulée et que le problème de la contrebande reste une préoccupation majeure.

Quant à la perception de la performance du gouvernement dans la lutte contre la corruption et la contrebande, une majorité des Tunisiens expriment une insatisfaction. Cependant, la proportion des personnes satisfaites des efforts du gouvernement pour juguler la corruption a presque doublé par rapport à 2020.

Les données de l’Afrobaromètre basées sur l’opinion des citoyens tirent la sonnette d’alarme et appellent les décideurs à mettre en place des solutions économiques et sociales urgentes.

Enquêtes d’Afrobaromètre

Afrobaromètre est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la démocratie, à la gouvernance et à la qualité de vie. Huit rounds d’enquêtes ont été réalisés dans un maximum de 39 pays depuis 1999. Les enquêtes du Round 9 (2021/2022) sont en cours.

Afrobaromètre réalise des entretiens face-à-face dans la langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l’échelle nationale.

L’équipe d’Afrobaromètre en Tunisie, conduite par One To One for Research and Polling, s’est entretenue avec 1 200 adultes tunisiens, du 21 février au 17 mars 2022. Un échantillon de cette taille produit des résultats nationaux avec des marges d’erreur de +/-3 [ou +-2] points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Des enquêtes ont été précédemment réalisées en Tunisie, en 2013, 2015, 2018 et 2020.

Résultats clés

▪ 72% des Tunisiens ne sont pas optimistes quant à l’avenir de leur pays. Ils affirment que la Tunisie avance dans la mauvaise direction (Figure 1).

▪ Quant à la situation économique, les perceptions sont en majorité négatives car la plupart des Tunisiens (84%) déplorent la situation économique du pays (Figure 2).

▪ En exprimant leurs avis sur le futur économique du pays, 44% des Tunisiens sont optimistes. Cependant, près d’un tiers (31%) de la population pense que la situation économique future va empirer. Les plus jeunes et les personnes qui vivent dans la précarité sont les plus pessimistes (40% et 34%) (Figure 3).

▪ L’opinion négative des Tunisiens sur la situation économique du pays est, également, perceptible à travers leur mécontentement… 47% d’entre eux jugent leurs conditions de vie « mauvaises » ou « très mauvaises » (Figure 4).

▪ 22% des Tunisien ont déclaré avoir «manqué de revenus», 18% sans soins médicaux et 16% sans accès à l’eau potable au moins plusieurs fois pendant l’année écoulée (Figure 5).

Au vu de ces données, il était donc prévisible qu’une bonne majorité des Tunisiens (94%) réclament une amélioration la gestion économique, la première préoccupation des Tunisiens (Figure 6)

▪ Les données d’Afrobaromètre montrent, aussi, que 58% des sondés ne sont pas satisfaits de l’action gouvernementale pour brider la corruption, et 62% celle de la contrebande – les deux ennemis de la croissance économique tunisienne (Figure 7). Cependant une amélioration dans les efforts du gouvernement dans la lutte contre la corruption a été perçue. Le taux de satisfaction de ces efforts est passé de 19% à 35% par rapport à 2020.