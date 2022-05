Dans le cadre du programme de PBR Rating de notation des établissements financiers tunisiens, la BH Bank a fait appel à cette agence pour une évaluation de sa qualité financière.

Pour ce faire, PBR Rating a opéré un diagnostic stratégique et opérationnel interne de la BH Bank ainsi qu’une évaluation de son environnement. Ce diagnostic a permis de mesurer la solvabilité et, plus globalement, la qualité de la gestion financière de la banque.

A l’issue de l’évaluation, l’agence de notation PBR Rating a octroyé à la BH Bank la note (en monnaie locale) de BBB+ (TUN) avec perspective positive, et ce sur une échelle de notation passant de AAA à D.

Cette note reflète des fondamentaux solides et une amélioration nette des agrégats de rentabilité et des paramètres de résilience sur les derniers exercices, marqués par un contexte économique ébranlé par une crise structurelle locale et d’importants impacts exogènes dus à la crise de COVID-19.

Pionnière du financement de l’habitat sur le marché local, la BH Bank jouit, de par son ancienneté, d’une forte notoriété. Au fil des années, la banque n’a cessé d’évoluer pour se convertir en une banque universelle et diversifiée, poursuivant son plan de transformation en s’orientant vers de nouvelles perspectives. Dans ce cadre, le récent rebranding de la banque envoie un signal fort de changement et d’accélération de sa transformation et de sa digitalisation.

Un PNB en amélioration de 12,4% à 569,514 MDT

L’exercice 2021 a marqué le retour de la rentabilité à des niveaux historiquement élevés, avec un PNB en amélioration de 12,4% en rythme annuel à 569,514 millions de dinars (MDT), un résultat d’exploitation en progression de 65,1% à 231,788 MDT, et un résultat net qui a gagné 84,7% pour se situer à 134,734 MDT.

Cette reprise a été constatée suite à un apaisement du coût du risque, couplé à une maîtrise notable aussi bien des charges d’exploitation bancaire (-19,7% en rythme annuel) que des charges opératoires (un coefficient d’exploitation de 36,5% en 2021, un niveau légèrement supérieur à celui de l’exercice 2020, mais qui reste nettement inférieur à celui des banques comparables).

En termes d’agrégats d’intermédiation financière, la banque affiche des réalisations lui permettant de s’accaparer des positions de premier ordre dans le système bancaire local. En effet, en dépit de la stagnation des créances sur la clientèle en 2021 (-0,1% à 9,818 milliards de dinars), la politique de déploiement de la BH Bank demeure dynamique, et la banque reste le troisième pourvoyeur de crédits du secteur bancaire coté en 2021, avec une part de marché de 12,7%.

une nette amélioration du ratio de solvabilité de la BH bank qui est passé de 11,8% en 2020 à 14,05% en 2021

Les dépôts de la clientèle ont augmenté de 7,6% en rythme annuel pour s’établir à 7,782 milliards de dinars en 2021. Il est à noter que la structure des dépôts a globalement évolué favorablement sur la période 2016-2021, mais reste majoritairement constituée de dépôts rémunérés, contraignant la banque à afficher un coût de dépôts, et donc de ressources, plus élevé.

Forte amélioration du ratio de solvabilité

Il y a donc lieu de noter d’importants efforts déployés par la banque en matière d’équilibre de son activité de distribution et de collecte, d’où un ratio LTD désormais conforme aux dispositions réglementaires en vigueur (115,9%).

Au regard de la conformité aux exigences réglementaires, la mission de notation a observé une nette amélioration du ratio de solvabilité de la banque qui est passé de 11,8% en 2020 à 14,05% en 2021 ; un niveau confortable, supérieur au seuil minimum exigé par le régulateur local (10%).

la BH Bank a fait le choix stratégique de favoriser des ressources stables à des coûts avantageux

De même, la BH Bank a vu sa liquidité se consolider davantage en 2021, avec un ratio LCR qui a grimpé à 123,5% contre 107,8% une année auparavant et un minimum légal de 100%.

Par ailleurs, le ratio Tier I est passé de 9,5% en 2020 à 10,78% en 2021 (contre un seuil minimal exigé de 7%).

13,9%, part de la dette dans le financement total de la banque

Dans le cadre de l’analyse de l’autonomie financière de la BH Bank, la mission a constaté une part prépondérante de la dette, dans le financement total de la banque (13,9% en 2021), reflétant d’importants besoins de financement. Il est à noter que la BH Bank a fait le choix stratégique de favoriser des ressources stables à des coûts avantageux et de ne pas se livrer à la surenchère sur les placements à terme.

La mission de notation PBR estime structurelle la tendance globalement haussière constatée au niveau de l’endettement de l’établissement sur le court et moyen terme, sans que cet endettement ne représente un risque structurel sur ses fondamentaux, à date.

D’autre part, PBR Rating a constaté une dégradation de la qualité du portefeuille de la BH Bank, avec des créances classées en augmentation de 7,3% en rythme annuel en 2021, correspondant à un taux de créances à risque de 15,9% (contre 15,3% une année auparavant), un niveau considéré élevé par rapport à la moyenne du secteur.

La banque est dans une démarche d’ajustement des procédures afin de disposer de processus métier transversaux

Toutefois, le coût du risque s’est relativement atténué en 2021 (-26,4% à 126,214 MDT) après un exercice 2020 caractérisé par son envolée au vu d’une politique de provisionnement particulièrement prudente due aux craintes relatives à la crise de COVID-19 dominant le secteur.

Un nouvel organigramme tourné vers le client

Par ailleurs, il est important de noter les efforts déployés par la BH Bank en matière de réorganisation. En effet, la banque a mis en place un nouvel organigramme tourné vers le client, favorisant la transversalité des process et l’adaptation des ressources aux besoins, au regard de ses nouvelles orientations stratégiques.

La BH Bank a lancé, en même temps que son projet de réorganisation, un projet de mise en place d’un outil de modélisation et une mission de conception de nouveaux référentiels. La banque est dans une démarche d’ajustement des procédures afin de disposer de processus métier transversaux et d’intégrer ses nouvelles orientations.

La BH Bank est également en phase de consolidation de son système d’information, en mettant en place un nouveau système beaucoup plus riche en fonctionnalités qui permettra une organisation plus agile et plus exhaustive.

——————–

A propos de PBR Rating :

L’agence de notation financière PBR Rating, initiée et parrainée par l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers, a été inaugurée en mai 2018 par le ministre des Finances. L’agence a pour vocation le déploiement et la diffusion de solutions de notations financières et extra-financières, ainsi que la publication d’études et de recherches économiques, contribuant à la transparence et à l’efficience de l’information financière pour l’ensemble des intervenants économiques, nationaux ou internationaux, sur le marché tunisien.

————–

A propos de la BH Bank :

BH Bank, anciennement Banque de l’Habitat, a été créée en 1989 suite à la transformation de la Caisse Nationale d’Epargne Logement (CNEL) en banque commerciale spécialisée dans le financement de l’habitat, promoteurs immobiliers et acquéreurs. Elle accompagne l’Etat tunisien dans la mise en œuvre de sa politique sociale du logement.

BH Bank est une banque tunisienne universelle cotée en bourse, qui opère dans tous les domaines d’activités. Avec un capital social de 238 MD, la BH BANK est détenue majoritairement par l’Etat tunisien.

BH BANK, forte de son réseau de 150 agences à travers le territoire tunisien, a su, durant ses 48 ans d’existence et sa stratégie de proximité avec son client, développer son portefeuille de produits et services. Son dispositif commercial orienté client et ses canaux de distribution basés sur les nouvelles technologies lui confèrent un rayonnement dans le secteur bancaire et financier.

BH Bank opère dans le cadre d’un groupe constitué de 12 filiales spécialisées dans divers domaines : le leasing, l’assurance, le capital-risque, l’intermédiation en bourse, la promotion immobilière, le recouvrement des créances, la gestion de portefeuilles…