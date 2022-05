La 15ème Conférence des parties de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (COP15), qui a pris fin le 20 mai à Abidjan (Côte d’Ivoire), s’est engagée à restaurer un milliard d’hectares de terres dégradées d’ici 2030.

Cet engagement fait partie d’une série de décisions prises après onze jours de travaux par la COP15, qui a rassemblé quelque 7 000 participants.

Les parties de cette convention cadre des Nations Unies se sont également engagées à “renforcer la résilience face à la sécheresse, à “combattre les tempêtes de sable et de poussière et d’autres risques de catastrophes croissantes” et à “s’attaquer aux migrations forcées et aux déplacements provoqués par la désertification et la dégradation des terres”.