«Quelles réponses face à l’inflation résurgente ?», thème des Mardis de l’économie du 31 mai 2022

Cela fait plusieurs années que la Tunisie enregistre une inflation soutenue qui, après un léger repli, a enregistré une reprise à 7,5% au mois d’avril 2022. Il est vrai que la Tunisie vit cet épisode d’inflation galopante depuis plusieurs années. Cependant, avec la crise de COVID-19 et la guerre en Ukraine, ce phénomène est devenu international. Ainsi, le retour de l’inflation aux USA (7,5%) et en Europe (5%) est le fait marquant de 2022.

L’inflation est-elle donc un phénomène transitoire où chronique qui risque de s’installer pendant longtemps ? L’inflation est-elle un phénomène saint qui permet la création de richesse et la croissance ?

Ne perdons pas de vue que l’inflation, si elle n’est pas maîtrisée, devient le phénomène le plus craint par les pouvoirs publics en raison de l’augmentation des prix et de l’érosion du pouvoir d’achat dont elle est accompagnée.

Devant ce phénomène de l’inflation, que doivent faire les pouvoirs publics en Tunisie ? Décideront-ils d’accepter une telle situation et de rester laxistes ? Décideront-ils de prendre des mesures ponctuelles ou plutôt de mettre en œuvre une vision globale permettant de faire face à l’inflation et de maîtriser ce phénomène sur le long terme.

C’est pour toutes ces raisons et afin de discuter de tous ces points que « Les Mardis de l’Economie », projet de Global Initiatives for Transition (GI4T) et son initiative Econ for Tunisia traiteront, lors de la réunion du dernier mardi du mois de mai, le 31 mai 2022, de :

– L’inflation va-t-elle s’inscrire dans la durée ?

– L’inflation : un phénomène mondial ?

– Inflation et érosion du pouvoir d’achat

– Doit-on craindre l’inflation ?

Approche

L’inflation sera abordée du côté de l’industriel qui est entre le marteau et l’enclume : entre les matières premières et les intrants dont les prix augmentent, des coûts de financement exorbitants qui risquent d’être revus à la hausse, du personnel qui demande des augmentations de salaire, à juste titre, face à l’augmentation du coût de la vie et un marché qui ne peut supporter des augmentations de prix doublé d’une administration qui tient à administrer les prix à les maintenir à des niveaux bas occultant la hausse internationale des prix : produits de base, énergie, etc.

En plus du fait que l’industriel est lui-même un citoyen qui subit ces hausses de prix dans sa vie de tous les jours.

Déroulement

Afin de permettre la confrontation des idées et des opinions, “Les Mardis de l’Economie” se tiendront sous forme de panels de discussion entre différents intervenants de différents profils : expert / économiste/ décideur / politique, professionnel / société civile.

Afin d’assurer l’audience la plus large possible, “Les Mardis de l’Economie” seront retransmis en direct sur internet via les réseaux sociaux et un podcast sera par la suite mis en ligne. Ainsi, « Les Mardis de l’Economie » se tiendront en ligne.

Intervenants

– Fatma Marrakchi Charfi, Professeure universitaire en économie & directrice du Laboratoire d’intégration économique internationale.

– Sonia Louati, CEO Soran Group

– Aram Belhaj, universitaire économiste

– Mustapha Mezghani, Modérateur.