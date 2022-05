A destination de l’Afrique, ces transferts se sont établis à 95 milliards de dollars. Par région, l’Afrique du Nord a drainé 46 milliards de dollars, alors que pour les pays d’Afrique Subsaharienne, ces envois se sont établis à 49 milliards de dollars.

Par pays, c’est l’Egypte, forte d’une diaspora dépassant les 10 millions de personnes dans le monde, qui a consolidé sa position de premier bénéficiaire des transferts d’argent, attirant un montant record de 31,5 milliards de dollars en 2021, en hausse de 6,4%.

Ces transferts de fonds représentent 7,9% du PIB égyptien en 2021. Loin derrière l’Egypte vient le Nigéria, pourtant le pays le plus peuplé d’Afrique avec plus de 206 millions d’habitants. Le Nigéria a pu bénéficier de sa diaspora installée en grande partie dans le monde anglo-saxon (Royaume-Uni, Etats-Unis, Canada, etc.) d’un montant de 19,2 milliards de dollars.