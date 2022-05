Pour étendre son réseau en Europe, Nouvelair annonce le lancement d’une nouvelle ligne qui relie Tunis à Genève depuis le 26 mai 2022. La compagnie assurera 3 vols par semaine vers Genève au départ de l’aéroport Tunis-Carthage, chaque mardi, jeudi et dimanche.

Les amateurs de balades à pied au bord du lac Léman, d’escapades à vélo sur la route du Rhône ou encore d’activités culturelles dans les rues d’une Genève en poésie, pourront satisfaire toutes leurs envies avec des prix très compétitifs sur les lignes de Nouvelair.

Rappelons que la programmation de Nouvelair compte plus de 140 vols par semaine couvrant 3 continents et décollant depuis les principaux aéroports tunisiens : Tunis-Carthage, Monastir et Djerba.

Les voyageurs peuvent réserver leurs billets sur le site de la compagnie www.nouvelair.com, l’application mobile, le réseau d’agences de la compagnie, les agences de voyages agréées ou contacter le Call Center au (+216)70.020.920.

———–

À propos de Nouvelair …

Nouvelair a été fondée en 1989. Première compagnie aérienne privée en Tunisie.

En Tunisie, Nouvelair opère depuis 3 villes à savoir Tunis, Monastir, et Djerba. La compagnie a été élue Meilleur Service Client pour les années 2020, 2021 et 2022.