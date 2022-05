Deux journées de valorisation et de promotion de la recherche et transfert de technologies (26-27 mai 2022) ont été organisées par l’Université de Gabès en vue de promouvoir les activités du Bureau de Transfert de Technologie (BTT).

Créé au sein de l’université, le centre vise à renforcer le lien entre les chercheurs et leur milieu socio-économique. Il a pour but aussi de mettre en place des mécanismes au sein des institutions académiques en vue de valoriser les recherches scientifiques et le transfert des technologies.

Pour une meilleure insertion des futurs diplômés dans le monde du travail, le centre propose aux étudiants-chercheurs de les soutenir dans la consolidation de leurs idées et les développer vers l’industrialisation.