A l’occasion de la visite du chef de l’Etat algérien en Italie, Abdelmadjid Tebboune, les 25, 26 et 27 mai 2022, une cérémonie de signature d’accords de coopération s’est déroulée dans la capitale italienne, Rome, laquelle a été coprésidée par le président algérien et le président du Conseil des ministres italien, Mario Draghi, indique un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères.

« Ces accords bilatéraux ciblent des secteurs économiques prioritaires et participent à la mise en œuvre des engagements du président de la République et du plan d’action du gouvernement », ajoute l’agence officielle.

Il s’agit entre autres d’un mémorandum d’entente visant le développement de la coopération bilatérale algéro-italienne sur les PME/PMI, ainsi que de la déclaration conjointe pour la lutte contre la corruption et le financement du terrorisme.

Un autre mémorandum d’entente a été signé entre les deux pays visant la coopération dans le secteur du tourisme, ainsi que le protocole d’accord dans le domaine de la culture.

Figure également un mémorandum d’entente entre Sonatrach et l’entreprise italienne ENI dans le domaine de la prospection.

Et dans la perspective de la tenue à Alger du 4ème Sommet intergouvernemental algéro-italien, les 18 et 19 juillet 2022, une déclaration d’entente a été cosignée par le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra, et son homologue italien, par laquelle « les deux gouvernements confirment leur volonté partagée de consolider le partenariat stratégique entre l’Italie et l’Algérie et de renforcer les relations algéro-italiennes dans les secteurs prioritaires ».

Il s’agit de la coopération dans le domaine de la sécurité, l’industrie et les infrastructures, la transition énergétique, les énergies nouvelles et renouvelables, notamment l’électricité et l’hydrogène, la promotion des investissements, les PME/ PMI et les startups, les ressources en eau et la sécurité hydrique, la pêche et l’aquaculture, l’industrie minière notamment la filière marbre, la coopération technique et la recherche scientifique, l’industrie cinématographique.

Source: APS