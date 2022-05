A l’occasion de la Journée de l’Afrique, célébrée le 25 mai 2022, l’Algérie, par l’entremise de sa diplomatie, semble être à des bons sentiments avec l’Afrique.

En effet, selon Algérie Presse service (APS), le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, « a plaidé mercredi en faveur d’une communion pour une Afrique prospère, soulignant que l’Algérie panafricaniste était partie prenante à ce grand dessein civilisationnel ».

Pour les Africains surtout ceux d’entre eux âgés de 50 ans et plus, ces mots ont un sens, parce qu’ils rappellent des moments où l’Algérie de Ben Bella et de Boumedienne, en guise de récompense pour les pays africains qui l’ont soutenue dans lutte pour son indépendance, était reconnaissante.

«Communions dans la célébration de nos victoires en matière de libération des peuples du continent. Communions dans la conscience des défis à relever pour une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale», a écrit le chef de la diplomatie algérienne.

Avant de conclure en ces termes: « En son soixantenaire de son indépendance, l’Algérie panafricaniste est plus que jamais partie prenante à ce grand dessein civilisationnel ».