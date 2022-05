La régularisation dans le cadre de l’amnistie sociale s’effectue d’une manière très lente, a indiqué, mercredi, à l’agence TAP, le directeur régional de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à Mahdia, Faycel Salaimi.

Il a en ce sens mentionné que les bénéficiaires du décret -loi n°2022-6 du 26 janvier 2022 portant remise des pénalités de retard exigées au titre des régimes de sécurité sociale n’ont pas dépassé, jusqu’à maintenant, les 226 répartis entre entreprises et ouvriers non-salariés.

Lors d’une séance de travail présidée par le gouverneur de la région, Salaimi a fait savoir que plus de 40 mille ouvriers non-salariés sont concernés par l’amnistie en plus de plus de 1000 entreprises et affilés dans les régimes de sécurité sociale.

Selon la même source, des campagnes de sensibilisation seront organisées par les agents de la CNSS dans la région et ce avant la fin du délais de l’amnistie le 27 juillet 2022.

A cette occasion, les représentants de l’Union régionale du travail et de l’Union régionale de l’Industrie du commerce et de l’artisanat ont souligné que plusieurs entreprises et salariés ne peuvent pas bénéficier de l’amnistie sociale en raison des conditions économiques expliquant que plusieurs sociétés ont fermé à cause de la covid19 et ont suspendu le paiement des salaires ainsi que les cotisations au titre de l’affiliation aux régimes de sécurité sociale.