A l’initiative de la municipalité de Sfax, un dialogue a été organisé, mardi 24 mai 2022, entre des représentants de la société civile et de l’administration municipale ainsi que des experts et leaders d’opinion autour du “Profil migratoire de la ville de Sfax” .

Ce profil a été développé dans le cadre du projet “Migration Ville-à-Ville en Méditerranée” (MC2CM) financé par l’Union européenne et ayant pour objectif principal l’amélioration de la gouvernance des migrations au niveau local au sein d’un réseau de villes en Europe et dans le Sud de la Méditerranée.

Le “Profil migratoire de la ville de Sfax” dresse, selon le l’adjoint au maire de Sfax, un état des lieux du contexte de la migration locale de la ville marquée par une évolution incontrôlée ces dernières années.

L’étude présente aussi les principales données et tendances en matière de migration à travers une cartographie des programmes et initiatives existants au niveau du territoire a ajouté la même source en signalant qu’elle propose de même des axes de travail prioritaires identifiés avec les parties prenantes pour améliorer la gouvernance de la migration au niveau de la ville de Sfax.

De son côté, l’experte MC2CM, Francesca Lionetti, a fait savoir que ce Profil Migratoire est un outil qui donne une évaluation complète des contextes migratoires locaux en présentant les principales données et tendances en matière de migration, les politiques et initiatives nationales et locales d’intégration et d’inclusion, le respect et la protection des droits humains des migrants et leur accès aux services de base et sociaux tels qu’un logement adéquat.

Les profils, effectués dans 20 villes méditerranéennes, analysent également les rôles des parties prenantes et des acteurs concernés, ainsi que les futures priorités à traiter en vue de mettre en place une approche participative en impliquant les divers acteurs locaux, a souligné l’experte.

Pour sa part, l’expert universitaire en charge de l’étude, Fethi Rekik, en présentant les résultats des travaux réalisés jusqu’à présent, a indiqué que l’objectif du ” Profil ” est d’accroître la base de connaissances sur les dimensions locales de la migration afin de créer une base pour l’élaboration de politiques fondées sur les données et de servir de fondement à un dialogue constructif entre les diverses parties prenantes de la ville.

“Le processus de rédaction du profil vise aussi à atteindre un consensus entre les principales parties prenantes locales sur un ensemble de priorités de la ville à traiter par d’autres actions de coopération et ciblées”, a-t-il encore précisé.

L’échange entre les participants s’est focalisé, par ailleurs, sur les prochaines étapes à franchir, les ressources et compétences nécessaires pour relever les défis identifiés et comment développer une approche coordonnée avec les acteurs nationaux, régionaux et autres acteurs locaux impliqués.