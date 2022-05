L’ambassade de France en Tunisie réitère son programme de bourse d’études permettant le financement des mobilités d’études d’ingénieurs en France s’inscrivant dans le cadre d’une double diplomation. L’annonce a été faite lundi 23 mai 2022 par l’Institut français de Tunisie (IFT) sur sa page officielle.

Ce programme de bourses est ouvert aux écoles d’ingénieurs tunisiennes ayant signé un accord de partenariat avec une école d’ingénieurs française et bénéficiant du soutien du ministère tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) sous forme de bourses pour le financement des mobilités d’études d’ingénieurs en double diplôme en France.

Il complète le dispositif de bourses du gouvernement tunisien et vise à promouvoir la coopération inter-établissements par le financement des mobilités de niveau ingénieur.

Ce programme permettra aux candidats sélectionnés de suivre deux années d’études au sein d’une école française d’ingénieurs sanctionnées par l’obtention de deux diplômes d’ingénieur, l’un français, l’autre tunisien.

Sont éligibles, les candidats de nationalité tunisienne exclusivement à l’exclusion des binationaux franco-tunisiens. Ils doivent être inscrits en 2021-2022 en deuxième année de cycle ingénieur au sein d’une école tunisienne d’ingénieurs bénéficiant, pour l’année 2022-2023, du soutien du ministère de l’Enseignement supérieur pour le financement des mobilités en double diplôme Ingénieur/Ingénieur en France.

Ils devront être admis pour l’année 2021-2022 dans une école française d’ingénieurs dans le cadre d’une coopération inter-établissements permettant la délivrance à la fin du cursus de deux diplômes d’ingénieur.

Tous les domaines en lien avec les sciences de l’ingénieur sont concernés. La durée de la bourse est de vingt-deux mois à compter de septembre 2022.

Les candidats sélectionnés bénéficieront d’une allocation mensuelle de 700 euros, une prise en charge d’un billet d’avion aller-retour (Tunisie-France-Tunisie), une prise en charge de la sécurité sociale et de la mutuelle complémentaire, une prise en charge des frais d’inscription avec un plafond de 5 000 euros par an et de l’exonération des frais de visa. Les frais de TLS sont à la charge du boursier qui sera, en revanche, exonéré des frais de dossier “Campus France”.

Pour répondre à l’appel à candidatures, les écoles d’ingénieurs sont invitées à envoyer, avant le 30 juin 2022, un tableau téléchargeable sur le site de l’IFT avec la liste des candidats admis par l’établissement d’accueil français.

Les candidats doivent être classés par ordre de mérite et par spécialité en faisant apparaître ceux ayant d’ores et déjà été identifiés pour bénéficier d’une bourse du gouvernement tunisien pour la rentrée 2022.

Ce tableau dûment complété, signé et tamponné par le directeur de l’école d’ingénieurs doit être retourné par courriel, sous format Excel, à Mme Imen Annabi (imen.annabi@institutfrancais-tunisie.com) et envoyé en version papier à l’IFT.

La liste des candidats retenus sera publiée durant la première quinzaine du mois d’août 2022 sur le site de l’Institut français de Tunisie.