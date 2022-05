Une large consultation régionale sera bientôt lancée à Sfax avec la participation de toutes les parties prenantes concernant les problèmes environnementaux dans la région. C’est ce qu’a déclaré la ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui.

S’adressant aux journalistes, à l’issue d’une rencontre organisée au siège du ministère, lundi 23 mai 2022, Chikhaoui a ajouté que les propositions issues de cette consultation seront débattues et validées lundi 30 mai.

Les fonds existent…

“Les solutions ont été identifiées depuis longtemps, dont le tri primaire, le compostage…, mais nous avons voulu unifier les points de vue et faire de sorte que le gouvernorat de Sfax soit l’acteur principal dans l’élaboration de ce plan environnemental, avec l’appui des différents départements gouvernementaux et les composantes de la société civile”, a tenu à expliquer la ministre de l’Environnement.

Elle assure que “les moyens financiers nécessaires et les technologies à mobiliser sont disponibles. Il suffit juste de travailler de concert et de coordonner les tâches pour avancer et mettre en exécution le plan environnemental adéquat pour la région”.

Les déchets sont une richesse…

Concernant la crise des déchets dans la région de Sfax, Chikhaoui demande à ce les déchets soient comme une source de richesse et non pas un simple problème. “Les déchets servent à créer de l’énergie durable (gaz, électricité…), et pourraient être la source de nouveaux projets créateurs d’emplois”, dit-elle.

Petite histoire des déchets à Sfax…

Pour mémoire, la ville de Sfax, dans l’est de la Tunisie, est, depuis juin 2021, le théâtre d’un drame écologique et d’une crise de déchets causée par la fermeture imprévue de la principale décharge contrôlée d’Aguareb, située à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Sfax.

Les autorités environnementales cherchent, depuis des mois, de solutions appropriées et surtout acceptées par les habitants de la région, à une situation bloquée qui fait perdurer une crise de propreté et d’hygiène de vie.