Du 22 au 26 mai 2022 se tiennent les travaux du Forum économique mondial “Davos” en Suisse, auquel prend part la cheffe du gouvernement, Najla, accompagnée de sa ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, et du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouane El Abassi.

Des informations soulignent que la cheffe du gouvernement pourrait rencontrer plusieurs personnalités internationales, entre des chefs d’État et de gouvernement, des chefs d’institutions et de structures financières internationales, ainsi que des groupes économiques internationaux.

A noter au passage que le Forum de Davos attire habituellement quelque 2 500 chefs d’État et de gouvernement, de hauts fonctionnaires et autres experts en affaires économiques. Le Forum se tient cette année sous le slogan “Travailler ensemble pour restaurer la confiance”, pour discuter des défis actuels auxquels le monde est témoin et explorer les solutions futures.

