La Tunisie participe à la 33ème Conférence de l’Union générale arabe des assurances (UGAA), qui se tiendra dans la ville algérienne d’Oran du 5 au 8 juin 2022, sur le thème “La nouvelle situation et ses répercussions sur le secteur des assurances : Quels sont les défis et y a-t-il des opportunités pour le marché arabe de l’assurance ?”.

C’est la Tunisie qui a présidé l’Union pour une durée de quatre ans, par l’intermédiaire du président de la Mutuelle assurance de l’éducation (MAE), Lassaad Zarrouk, étant donné que le pays qui accueille la conférence la préside.

La Tunisie sera représentée par une soixantaine de responsables de compagnies d’assurances nationales, en plus de la Fédération tunisienne des sociétés d’assurances (FTUSA) et du Comité général des assurances.

Cette manifestation vise à soutenir les liens entre les marchés de l’assurance et les autorités et à renforcer la coopération entre eux.

La conférence, qui se tient tous les deux ans dans l’un des pays arabes, et qui dure quatre jours, abordera plusieurs thèmes dont principalement les défis auxquels est confronté le secteur de l’assurance dans la région arabe et les opportunités qu’elle offre, l’impact de la pandémie de Covid-19 sur l’industrie mondiale et arabe de l’assurance, le problème du déficit d’assurance et le partenariat entre les secteurs public et privé pour y faire face.