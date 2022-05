Le projet de création d’un Géoparc mondial de l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture) au Kef a été au centre d’une journée de sensibilisation organisée par l’association de sauvegarde de la médina du Kef en coordination avec l’association tunisienne du patrimoine et de l’environnement et l’association de la sauvegarde du patrimoine géologique.

Le président de l’Association de sauvegarde et de développement de la médina du Kef, Ammar Thligene, cité par l’agence TAP, a fait savoir que le comité national de l’éducation, de la science et de la culture a adressé une proposition d’un projet de création d’un parc géologique au cours du mois de mars 2022 auprès du comité national des parcs géologiques.

Le comité en question a appelé les trois associations à compléter le dossier administratif et à le présenter via une structure gouvernementale afin d’examiner le dossier d’une manière officielle.

De son côté, le géologue Mongi Chikhaoui a souligné l’importance de la création d’un Géoparc mondial de l’UNESCO au Kef dans la dynamisation et la promotion du tourisme écologique dans la région.

Selon le site officiel de l’UNESCO, le label Géoparc mondial de l’UNESCO est attribué à un territoire rural pour la richesse de son patrimoine géologique, naturel et culturel.