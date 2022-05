Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a reçu, jeudi 19 mai 2022, l’ambassadeur de la République de Guinée équatoriale à Tunis, Gertrudis Nsang Ndong, qui lui a donné un aperçu sur les mesures prises par son pays à l’encontre des navires contrevenants battant pavillon et immatriculés en Guinée équatoriale, et ce en rapport avec l’accident du navire survenu au Golfe de Gabès en avril 2022.

Cité dans un communiqué publié par le département des Affaires étrangères, la diplomate équato-guinéenne a également fait part de la volonté de son pays de renforcer la coopération entre les deux pays dans le secteur de l’enseignement supérieur, notamment à travers la facilitation des procédures d’obtention des titres de séjour pour les étudiants équato-guinéens souhaitant poursuivre leurs études en Tunisie.

Ils ont aussi passé en revue les volets de coopération entre les deux pays et les moyens de les promouvoir en particulier dans les secteurs à forte valeur ajoutée.

Othman Jerandi a souligné la volonté de la Tunisie de donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale et mettre son expérience dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la santé, de la formation professionnelle et des TIC à la disposition de la Guinée équatoriale.