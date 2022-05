Somocer Group vient de remporter le prix du meilleur projet d’économie d’énergie (cogénération), lors de la première édition du forum international “Tunisia RSE Awards 2022” organisé par AM Medias Plus, en partenariat avec l’Académie internationale de la RSE, le réseau Afrique RSE et le Groupe Suisse Masoda et CITET.

Le Forum, qui s’est tenu du 12 au 13 mai 2022 au centre d’exposition Medina de Yasmine Hammamet, a été inauguré par Radhia Jerbi, présidente de l’Union nationale des femmes tunisiennes (UNFT) et Abderrazak Ben Sbaa, président de l’Académie internationale de la RSE.

Somocer Group, leader tunisien dans la fabrication et la commercialisation de carreaux en céramique et grès en porcelaine pour le revêtement de sol et mur, maintient son engagement avec le même élan pour l’efficacité économique et l’impératif social et sociétal.

C’est dans ce contexte que le prix du meilleur projet économie d’énergie (cogénération) en Tunisie lui a été décerné.

Les actions RSE de Somocer Group consistent à économiser l’énergie afin de préserver l’environnement, mais aussi à réduire les coûts et à renforcer sa rentabilité.

Pour y arriver, Somocer Group a fait d’énormes sacrifices qui ont fini par payer. La fabrication de carreaux en céramique et grès en porcelaine étant une industrie très énergivore, l’entreprise a pensé, depuis longtemps, à installer une unité de cogénération. C’est ainsi qu’en fin 2015, le groupe a mis sur pied ce grand projet pour un investissement de 10 millions de dinars.

Depuis février 2016 (date de sa mise en service), Somocer fonctionne avec cette unité de cogénération. Il s’agit d’une turbine à gaz alimentée en gaz naturel, donc en énergie fossile. Et cette énergie est transformée en énergie électrique et en énergie thermique.

C’est une unité d’une puissance de 5,7 Mégawatts ISO et d’un rendement électrique de 31%. L’appel de puissance maximum au niveau de l’usine de Somocer est limité à 3,5 Mégawatts. L’unité de cogénération a été dimensionnée en tenant compte de la puissance thermique demandée par l’usine et non de la puissance électrique, et ce afin de rentabiliser au maximum l’installation…

La production mensuelle de l’énergie électrique varie entre 3 400 000 kWh et 4 000 000 kWh. La consommation de l’usine de Somocer est d’environ 2 000 000 kWh, où 1 000 000 de kWh sont transférés à l’usine de Sotemail (unité faisant partie du groupe) à travers le réseau de la STEG…

“Actuellement, grâce à cette unité de cogénération, Somocer Group produit plus d’énergie qu’il n’en consomme, à telle enseigne que l’excédent est vendu à la STEG. Mais le véritable gain au niveau d’une unité de production, c’est la valorisation de l’énergie thermique”, déclare Naji Haj Amor, conseiller technique auprès de la direction générale de Somocer Group, chargé, entre autres, de l’énergie et de la cogénération.