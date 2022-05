L’Institut Français de Tunisie (IFT) organise, mardi 24 mai 2022 à 18H30, une rencontre-débat avec Jean-Pierre Filiu autour de son dernier livre “Le milieu des mondes : une histoire laïque du Moyen-Orient de 395 à nos jours” paru aux Editions Seuil (2021).

Berceau des trois religions monothéismes, terre de conflits confessionnels et d’obsessions identitaires, le Moyen-Orient tend à déchaîner les passions, quand il ne suscite pas la résignation devant la répétition du malheur.

Pour désamorcer une telle charge symbolique, Jean-Pierre Filiu adopte une démarche résolument laïque, éclairant d’un jour nouveau un millénaire et demi d’histoire de la région, à partir de la fondation, en 395, de l’Empire romain d’Orient.

Son approche citoyenne et érudite invalide les amalgames contemporains qui ne font que projeter sur la réalité moyen-orientale les propagandes de guerre des uns et des autres. Elle éclaire le cynisme avec lequel dictateurs et jihadistes défigurent le passé pour légitimer leur barbarie. Une telle histoire devient alors bien plus riche et fascinante que les caricatures dans l’air du temps.

Ce livre, qui fera date, offre la première synthèse sur une aussi longue durée de l’histoire de ce “milieu des mondes”, carrefour de trois continents. Il s’appuie sur un solide appareil didactique, avec vingt cartes, dix chronologies et deux index. Il vise ainsi à rendre directement accessibles l’héritage et les enjeux du Moyen-Orient. Il se conclut par une analyse de la place et des ambitions de la France dans cette région. Car cette histoire est également la nôtre, aujourd’hui peut-être plus que jamais.

Jean-Pierre Filiu est professeur des universités en histoire à Sciences-Po (Paris). Ses travaux sur le Moyen-Orient contemporain ont été traduits en plus de quinze langues. Il anime sur le site du quotidien Le Monde le blog “Un si proche Orient”.