“Le Zaghouanais-Ressources patrimoniales et développement local” est l’intitulé du dossier spécial publié par la revue “Patrimoine et Créativité” de l’Association Tunisienne pour la Sauvegarde des Musées et des Sites Archéologiques «TOURATH» qui consacre son 14ème numéro à la présentation des ressources patrimoniales du Zaghouanais et à l’impact de leur valorisation sur les bonnes pratiques du développement local. Un enjeu qui s’avère important pour une région en attente d’un avenir meilleur de la prise en charge de son patrimoine.

En tête de liste des sites à conserver et à promouvoir, lit-on dans la revue, émerge le centre historique de Zaghouan témoin d’un ancrage de la culture andalouse. Ce tissu soumis à la pression de l’extension urbaine, mérite une meilleure prise en charge par les institutions concernées. L’application d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) servira d’outil de gestion du potentiel patrimonial culturel matériel et immatériel de Zaghouan.

A travers une centaine de pages en arabe et en français illustrées par des photos, de schémas et de plans, l’accent est porté sur les différentes composantes de cette ville qui se trouve à peu de distance d’un parc national de grande importance écologique notamment pour sa couverture végétale et sa population faunistique.

C’est aussi un lieu privilégié pour la pratique des randonnées et la spéléologie organisée par un Club local de statut associatif. Au sein de ce parc se dresse l’emblématique temple des eaux romain point de départ du complexe hydraulique Zaghouan-Carthage inscrit sur la liste indicative du patrimoine mondial de l’UNESCO. La sensibilisation du public des visiteurs à l’importance de ce bien classé monument historique nécessite la mise en place d’une borne interactive illustrant ses composantes et son itinéraire.

Le lecteur peut s’informer également d’une short list de projets futurs patrimoniaux réalisables en s’appuyant sur une complémentarité et une synergie entre les différents décideurs et intervenants avec l’apport de l’investissement privé dans le cadre du Partenariat Public Privé (PPP). Il s’agit de la réalisation de certaines composantes relatives à la valorisation du complexe hydraulique Zaghouan – Carthage. A cela s’ajoute la contribution à la prise en charge de l’aménagement et de la gestion du parc de Wadi Arremel et du village de Zriba Olya, selon un cahier de charges élaboré à l’attention des investisseurs privés, ainsi que des idées pour faire promouvoir le Zaghouanais en tant que pôle du tourisme alternatif accessible par le réseau routier communiquant avec le Grand Tunis, Hammamet et Sousse.

Ce numéro réalisé avec la contribution de chercheurs, universitaires, spécialistes notamment en archéologie, histoire, géographie, patrimoine matériel et immatériel… s’intéresse de plus près à travers des recherches récentes notamment au parc national de Zaghouan en mettant en évidence l’aspect patrimonial de cet ensemble, son état de conservation, son degré d’intégration dans les paysages urbains et ruraux actuels ainsi que l’historique et les perspectives de sa valorisation. Quant au complexe hydraulique romain Zaghouan-Carthage, il est unique en son genre à plusieurs égards. Sa présentation au public est un défi à relever au même niveau que les exigences de la conservation des composantes physiques et des paysages culturels et naturels auxquels il est associé. L’aménagement d’un centre d’interprétation pour l’ensemble du complexe à l’intérieur du parc du temple des eaux à Zaghouan pourrait contribuer à promouvoir ce point de départ symbolique de l’eau vers Carthage. Les savoirs faire multiples en rapport avec les techniques de captage, d’adduction et de stockage de l’eau à travers les âges sont tant de thèmes qui restent à explorer et à exposer en employant les différentes méthodes de documentation et de présentation matérielles et digitales.

Au Sommaire figure une panoplie de sujets dont “Habitat et villages perchés du Zaghouanais”, “Zriba El Olya, un village de crête du territoire Zaghouanais”,”Savoir-faire et patrimoine vivant dans le Zaghouanais: Plaidoyer pour

une mutation culturelle”, « Les bruissements de la pierre : une relecture artistique du patrimoine architectural de Thuburbo Majus”, etc.