Walid Keskes nous apprend, dans un Linkedin, qu’une centrale photovoltaïque flottante est entrée en exploitation à La Goulette au niveau du Lac 3 – Kheireddine d’une puissance de 200 mégawatts.

Cette centrale est mise en place dans le cadre d’un partenariat entre le Groupe Qair et la STEG Tunisie et qui fournira donc de l’électricité à une partie des habitants de La Goulette.

Il rappelle que le producteur indépendant d’électricité avait signé en juillet 2020 une convention de partenariat avec l’opérateur public tunisien (la STEG) en vue de réaliser ce projet pilote de ferme solaire photovoltaïque flottante sur le lac de Tunis.

Ledit projet est financé par le Fonds d’études et d’aides au secteur privé (FASEP) du ministère de l’Économie et des Finances français.

Il pose les premiers jalons d’un partenariat durable entre Qair -soutenu localement par sa filiale en Tunisie-, et les acteurs du secteur, et contribuera au développement des technologies innovantes dans le domaine des énergies renouvelables dans cette région du pays.

Le caractère flottant du générateur solaire sera aussi l’occasion de tester, en grandeur nature, cette nouvelle solution en vue d’un déploiement à plus grande échelle en Tunisie voire en Afrique… D’où un réel transfert de savoir-faire Nord-Sud puis Sud-Sud.

Ici un immense bravo à la société tunisienne SEMAP qui est le partenaire technique local de ce projet. A rappeler que cette société d’ingénierie électrique, créée en 2010, a inauguré en juin 2020 la première station d’énergie solaire en Tunisie “Chams Enfidha” dotée d’une capacité de 1 mégawatt et implantée à Enfidha (3,3 millions de dinars, 3 000 panneaux solaires, 1,6 million kilowatts d’électricité par an (www.semap.com.tn).

Pour infos : Qair exploite plus de 650 MW d’actifs de production d’énergie électrique exclusivement à partir de sources renouvelables. Le groupe est en phase de construction et de financement pour 800 MW, et développe par ailleurs 16 GW d’actifs pour des déploiements futurs, au cœur des 16 territoires sur lesquels il est présent.

www.qair.energy