Les prix de la 30ème édition du concours Euro-méditerranéen, “Le talon de Cristal – Créatif 2022″ (17 et 18 mai 2022), sur le thème ” Réinventer le classique à l’ère de la nouvelle Technologie “, ont été remis lors d’une cérémonie organisée à la Cité des sciences à Tunis.

A cette occasion, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neila Gongi, a salué la créativité des jeunes tunisiens, affirmant que l’alliance entre la technologie, l’innovation et l’artisanat donne souvent naissance à des produits brevetables, dignes d’être placés au plus haut niveau et qui permettent à la Tunisie de bien se positionner sur les marchés extérieurs.

Considérant que le secteur du cuir et chaussures est stratégique pour le pays, la ministre a estimé que la créativité et l’innovation constituent les vraies sources de création de la valeur ajoutée et les véritables “vitamines” de la compétitivité internationale.

Gongi a en outre, souligné l’importance de la dynamique de partenariat constatée dans le cadre de ce concours entre les structures professionnelles, la profession, les écoles et les institutions de mode, indiquant que le rapprochement du monde de la production de celui de la formation, de l’enseignement et de la recherche, est indispensable pour que la Tunisie puisse faire la différence.

Elle a déclaré que ” ce concours est organisé à un moment ou l’industrie nationale fait face à plusieurs défis qui se sont accentués, à l’instar du défi de la compétitivité eu égard la flambée des matières premières, l’accentuation de la concurrence internationale et régionale et la pression exercée sur l’entreprise tunisienne qui doit, désormais, ajuster automatiquement son niveau de compétitivité “.

“La sauvegarde et le développement des entreprises nationales sont tributaires de la qualité du produit, du service mais aussi de la qualité des ressources humaines et d’une montée dans la chaîne de valeurs”, a-t-elle noté.

La ministre a par ailleurs évoqué le défi de la productivité qui se situe encore, à des niveaux relativement moyens dans certains secteurs et celui de la création d’emplois durables, notamment pour les diplômés.

” Pour relever ces défis, garantir les conditions de croissance aux entreprises, accélérer la création de richesses nationales à même d’améliorer les conditions de vie des citoyens, nous n’avons d’autres choix que d’innover plus, créer plus de valeur ajoutée, créer plus d’entreprises dans des filières technologiques et des créneaux porteurs. C’est la raison pour laquelle le gouvernement a pris récemment, des mesures rapides visant à relancer l’activité économique dans le pays et particulièrement l’industrie et à accélérer la concrétisation de la stratégie industrielle et d’innovation à l’horizon 2035″.

Et de conclure ” l’avenir de notre industrie dépendra de la capacité de nos jeunes et de nos chercheurs à soutenir les entreprises dans leurs démarches d’innovation et de développement technologique, et réciproquement. La qualité et l’avenir de la recherche dépendra énormément de l’importance des relations qu’elle sera capable de tisser avec le tissu productif, et particulièrement industriel “.

Les prix du Concours créatif 2022 ont été ensuite, remis comme suit:

Catégorie chaussures

1er prix : Rayen Manai (Centre Technique).

2ème prix : Hédi Hlal (ISAM Kairouan), Mohamed Bsila (Esprit).

3ème prix : Iskander Mezghani (Centre de Mégrine)

Yasser Ajili (Faculté Esprit).

Catégorie maroquinerie

1er prix : Khalil Aissaoui (Centre de Tazarka), Omar Kouki (Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie).

2ème prix : Mehdi Souiss (Centre de Mégrine), Melek Seghaier (Institut supérieur des études technologiques- Radès).

3ème prix : Azza Ben Kermiche (Centre de Mégrine), Aziz Yahyaoui (Institut supérieur des études technologiques- Radès).

Spécial Jury :

Institut Supérieur des Arts et Métiers – Kairouan.