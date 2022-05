La Tunisie participera au Salon “MUNICH FABRIC START” qui se tiendra du 30 août au 1er septembre 2022, à Munich, en Allemagne, après plusieurs éditions annulées en raison de la pandémie du Covid-19.

L’objectif de cette participation à cette manifestation est de promouvoir les compétences des entreprises tunisiennes opérant dans le secteur du textile et de l’habillement et de d’explorer les opportunités du marché allemand en matière d’exportation du “Made in Tunisia”, indique le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) sur son site.

Environ 1 000 exposants, entre fournisseurs de matières premières et fabricants de jean, et 1 500 visiteurs sont attendus à ce Salon considéré comme l’un des principaux Salons européens du textile.

Le CEPEX appelle les entreprises tunisiennes opérant dans le secteur du textile/habillement à déposer leur candidature de participation avant le 6 juin prochain.