Une délégation d’experts italiens poursuit actuellement ses visites à des projets agricoles implantés dans les différentes délégations du gouvernorat de Kébili dans le cadre du suivi du projet CROLET.

Financé par le ministère de l’intérieur italien et exécuté par l’organisation non gouvernementale “WeWorld -GVC”, le projet CROLET a pour objectif la création des opportunités d’emplois à travers l’économie territoriale dans les gouvernorats de Sidi Bouzid et Kebili.

Ce projet vise la réduction de l’immigration illégale, à travers des initiatives de développement socio-économique et la promotion d’activités liées à l’économie sociale et solidaire.

A ce propos, la représentante de l’organisation “WeWorld -GVC” , Amel Abdeldaher a indiqué, mardi, à l’agence TAP, que les visites des experts italiens ont pour but d’examiner les différentes problématiques des agriculteurs de la région en particulier dans les secteurs de la culture des dattes, de la tomate et du concombre dans le cadre du projet CROLET qui se poursuit jusqu’à fin 2023.

Dans le même contexte, le projet CROLET a pour objectif aussi la création d’une agence de développement locale regroupant les différents acteurs dans les secteurs public et privé en plus des agriculteurs a ajouté la même source en précisant que cette agence a pour rôle de proposer des solutions aux différentes difficultés rencontrées par les agriculteurs.