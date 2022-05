Inetum vient d’annoncer un chiffre d’affaires consolidé à plus de 2,219 milliards d’euros, en hausse de 16%, avec une croissance organique de 4,9% et une marge opérationnelle à 7,4%.

Inetum a démontré la résilience de son business model dans un contexte de crise persistante et a confirmé son positionnement fort parmi les principaux prestataires de services informatiques en Europe, en Afrique et en Amérique latine pour porter son chiffre d’affaires consolidé à plus de 2,2 milliards d’euros.

Inetum a renforcé ses capacités opérationnelles à l’international et ses offres et expertises métiers dans les domaines du Cloud, de la Data et de la Cybersécurité. Présentant un profil de multi-spécialiste, Inetum est une ESN agile qui propose des services et des solutions digitales pour aider les entreprises et les institutions à tirer le meilleur parti du flow digital en offrant à ses clients une combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle.

Performance et croissance internationale

Inetum opère ses activités de consulting, application & infrastructure services, outsourcing, value-added reselling et software dans 26 pays, et a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de plus de 2,219 milliards d’euros, en hausse faciale de +16%* et une croissance organique de +4,9%*. Par ailleurs, sa marge opérationnelle s’est élevée à 7,4%, en amélioration de 110 points (6,3% en 2020). Près de 60% de ses revenus sont réalisés à l’international, selon une répartition cohérente avec le développement et les activités du Groupe.

Selon Vincent Rouaix, Président-directeur général d’Inetum, « 2021 illustre le nouveau chapitre qui s’est ouvert pour Inetum, et la nouvelle dimension dans laquelle évolue le Groupe. Nous avons su nous inscrire en continuité avec les choix stratégiques ambitieux opérés en 2020, transformant le Groupe en référence internationale via des acquisitions importantes, permettant de consolider notre positionnement dans des zones stratégiques clés pour notre croissance future. En 2021, nous nous sommes également réinventés, en continuant de déployer notre nouvelle identité à travers le monde, d’innover et de créer de nouvelles solutions pour nos clients, avec agilité et engagement. Inetum est plus que jamais idéalement positionné pour conquérir de nouveaux marchés, affirmer sa stratégie d’expansion et continuer de construire une culture du flow digital positif avec nos talents et pour nos clients ».

A propos d’Inetum, Positive digital flow :

Inetum est une ESN agile, une société de services et de solutions digitales, et un groupe international qui aide les entreprises et institutions à tirer le meilleur du digital flow. Dans un contexte de mouvement permanent, où les besoins et les usages se réinventent sans cesse, le groupe Inetum s’engage auprès de tous les acteurs pour innover, s’adapter continuellement et garder une longueur d’avance. Avec son profil de multi-spécialiste, Inetum met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Présent dans plus de 26 pays, le Groupe compte près de 27 000 collaborateurs et a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros.