L’échangeur de l’intersection X20-X3 (la route X20 relie la Mnihla à Ennasr et la X3 relie la X20 à l’Avenue Mohamed Bouazizi), dans le gouvernorat de l’Ariana, a été ouvert samedi 14 mai 2022 à la circulation, avec toutes ses composantes.

L’aménagement de cet échangeur a pour objectif de fluidifier le trafic au niveau de la route X20 et X3, d’assurer une liaison rapide entre les jardins d’El Menzah 1 et Menzah 2, d’améliorer les conditions de sécurité pour les usagers de la route et les piétons et de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des riverains.

Dans le cadre de ce projet, il y a eu la construction d’ouvrages de dénivellement de la route X20 au niveau de l’intersection X20-X3, de passages inférieurs sous la route X20, d’un passage supérieur sur la route X20, d’ouvrages sur le bassin d’écrêtement ainsi que de murs de soutènement.