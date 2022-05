La centrale laitière de Mahdia, plus connue sous le nom de « Vitalait », connaît depuis lundi 9 mai 2022 un blocage dû à l’interdiction d’accès et de sortie du site par environ 300 éleveurs laitiers, qui protestent contre la récente hausse des prix des aliments pour animaux, qui est de l’ordre de 300 dinars la tonne.

Les protestataires, en empêchant les travailleurs et tous les moyens de transport d’y entrer et d’en sortir, ont gravement perturbé la collecte, la transformation et la distribution du lait et de tous les produits Vitalait.

Vu la gravité des événements et des dégâts énormes subis par le secteur, Vitalait tient à préciser les points importants suivants pour éclairer l’opinion publique, les clients et tous ceux qui traitent de près ou de loin avec l’entreprise:

– L’augmentation récente du prix de l’alimentation animale (qui est principalement importée et s’élevant à 300 dinars la tonne) a provoqué la colère des éleveurs et des producteurs de lait dans tout le pays et pas seulement dans la région de Mahdia.

– La société Vitalait ne décide pas du prix du lait lors de l’achat, car ce prix, comme chacun le sait, est homologué par l’Etat et l’entreprise achète le lait cru auprès des éleveurs selon les prix en vigueur.

– La CLM qui accompagne et soutient depuis plus de 20 ans le développement des agriculteurs de la région, est consciente de leur situation difficile du fait de la forte hausse des prix des aliments qui leur cause de lourdes pertes. Elle comprend donc leur colère et déplore les conséquences de ces protestations.

– La perturbation de l’usine Vitalait est injustifiée et cause des dommages aux employés, clients et fournisseurs de l’entreprise, d’autant plus que la société n’a aucune responsabilité dans cette situation.

Enfin, l’entreprise représentée par son directeur général, Hechmi Ali, appelle l’État à intervenir d’urgence pour trouver des solutions appropriées et réformer le secteur afin que les choses reviennent à la normale avant que les protestations ne prennent une ampleur qui ne conviendrait à aucune partie.

Pour rappel, Vitalait est le plus grand site industriel de la région, et le deuxième producteur de produits laitiers en Tunisie. Connu pour son engagement sociétal dans la région, le groupe génère, depuis plus de 20 ans, des milliers d’emplois directs et indirects.

Communiqué