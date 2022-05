Les résultats préliminaires d’une étude sur ” l’investissement dans l’éducation préscolaire en Tunisie : Etat des lieux et perspectives à l’horizon de 2030 ” ont révélé que durant l’année scolaire 2020-2021, seulement 385 000 enfants ont été inscrits dans des établissements préscolaires, soit environ 61% du total des enfants âgés entre 3 et 5 ans.

L’étude, dont les résultats ont été présentés lors d’une séance de travail tenue mardi 10 mi 2022 au ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors, recommande la recherche de moyens efficaces pouvant garantir l’accès de tous les enfants aux institutions préscolaires.

Ladite étude indique que le secteur privé fournit à lui seul près de 94% des services préscolaires contre une contribution de seulement 6% pour le secteur public.

D’après la même étude, les jardins d’enfants accueillent environ les deux tiers des enfants âgés entre 3 et 5 ans, les kouttebs 14% et les classes préparatoires 19%.

Le taux de couverture dépendrait du milieu social des enfants (urbain ou rural), du niveau financier de la famille et essentiellement de la présence des établissements éducatifs préscolaires dans la région.

L’étude révèle aussi qu’un enfant passe en moyenne 800 heures par an dans les jardins d’enfants publics et les classes préparatoires privées, 1 200 heures par an dans les jardins d’enfants privés (compte tenu de leur prestation de services de garderie), 620 heures par an dans les kouttebs et 460 heures par an dans les classes préparatoires.