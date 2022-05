Quand la profession se mobilise pour apporter sa contribution à la résolution des problématiques du développement économique. Et dans le même temps se positionne pour le futur.

La Fédération Internationale des experts comptables et Commissaires aux comptes francophones (FIDEF),célèbre son quarantième anniversaire. La FIDEF est actuellement présidée par le tunisien Slaheddine Zahaf, Past Président du conseil de l’ordre des Experts comptables et commissaires aux comptes de Tun isie, congénère de la FIDEF car créé la même année soit en 1952. C’est à Hammamet que la FIDEF a choisi de célèbrer l’évènement. A l’occasion elle tient son colloque annuel autour de thèmes économiques de grande actualité pour l’ensemble des pays francophones.

Cette manifestation est un moment de haut intérêt scientifique étant donné que la profession propose des solutions avancées et qui se nourrissent des expériences comparées des divers pays membres de la Fédération. Le Conseil d’administration de la FIDEF s’est réuni le Lundi 10 mai, la veille de la tenue de son colloque et a organisé une conférence de presse à cette occasion

La FIDEF cultive une proximité avec son homologue tunisienne

La FIDEF regroupe 37 pays francophones dont 24 pays africains et elle représente plus de 50 corporations. Elle ressemble 80.000 professionnels. Et cela lui confère un certain poids. Cependant comme le rappelle Slaheddine Zahaf la Fédération est soucieuse de sa notoriété et elle s’active à participer à enrichir la doctrine comptable et les normes par des contributions diverses.

La Fédération est membre du Conseil mondial de la comptabilité basé à New York et sous haute influence de la Doctrine et des normes anglo saxons. L’on se rappelle tous que les IFRS innovation anglo saxonne a bien été étendue aux divers systèmes comptables dans le monde Cependant la FIDEF s’active non pas à se démarquer non point pour appuyer sa différence ethnique l’on s’en doute bien. Son approche se nourrit du souci d’adapter les normes comptables au contexte francophone.

De même que le rappelait Walid Ben Salah président du Conseil de l’ordre des Experts comptables de Tunisie, les publications du Bureau international étaient régulièrement traduites de l’anglais vers le français et désormais elles seront éditées dans les deux langues à leur publication. Et il précise que les membres du Conseil tunisien ont participé à cet effort de traduction à trois reprises sachant que la proximité des experts comptables tunisiens remonte aux origines de la FIDEF étant donné que Rached Fourati, est autant membre Fondateur de la FIDEF que du Conseil de l’ordre tunisien.

Et comme le rappelait Slaheddine Zahaf, l’émulation au sein de la FIDEF est bien stimulante et les diverses prises de position des membres entretiennent une effervescence bénéfique pour tous. Et cela traduit le souci de la profession d’évoluer en parallèle avec les mutations de l’économie et les problématiques du développement

Les thèmes du Colloque

Trois tables rondes animées par les membres de la FIDEF seront organisées lors du colloque. Le premier thème portera sur l’épineuse question de l’économie informelle en Afrique. Trois expériences majeures seront présentées. L’on se penchera donc sur les approches adoptées par le Mali, le Sénégal et le Maroc. Ensuite ce sera le tour de la lutte anti blanchiment. Et l’on exposera l’approche du Canada, de la France et de la Tunisie. Et en la matière l’école tunisienne a marqué une avancée significative.

Avec une certaine fierté Slaheddine Zahahf rappelle que la contribution tunisienne est d’un haut pragmatisme. En une année et demie la profession a pu doter le pays d’un Registre de commerce totalement numérisé (RNE). Ce registre est bâti sur le principe de la connaissance du ‘’Bénéficiaire Effectif’’. De ce fait il ne comporte aucune dissimulation sur l’identité des actionnaires, ce qui garantit une transparence totale.

Et cela a aidé à sortir la Tunisie de la liste noire de GAFI en un temps record. Enfin sera abordé le thème de l’avenir de la Fédération. Les organisateurs ont joliment reproduit le titre d’un film franco italien de vittorio De Sica où Dalida jouait le premier rôle ‘’La FIDEF, hier, aujourd’hui et Demain’’. Le principal élément dans cette perspective concerne la généralisation de la facture électronique ce qui ne manquera pas de bouleverser les habitudes déclaratives pour les entreprises et notamment pour ce qui concerne la collecte de la TVA.

Les effets en retour

Le Choix de la FIDEF de célébrer son 40ème anniversaire à Hammamet est hautement significatif. C’est un charmant clin d’œil au tourisme national et un joli coup de Pub’ qui souligne son standing. Par ailleurs la profession apporte un sérieux appui à l’effort de reprise économique que le pays cherche à entreprendre en sollicitant ses partenaires internationaux dont le FMI. La caution de la FIDEF valide la résilience de l’économie tunisienne sérieusement éprouvée et mise à mal ces dernières années.