Tfanen-Days, a démarré ce mardi 10 mai 2022 à la Cité de la Culture sur une note festive et créative. Tenue dans le cadre de la semaine de l’Europe, cette manifestation organisée par Tfanen- Tunisie créative, a rassemblé ses programmes autour de cinq thématiques à savoir : environnement, patrimoine, jeunesse et territoires.

L’ouverture de ces journées qui marquent le clap de fin pour Tfanen-Tunisie créative, un projet soutenu par l’UE et mis en œuvre par le British Council en collaboration avec l’EUNIC (réseau européens des instituts de culture) et en partenariat avec le ministère des Affaires Culturelles, a été rehaussé par la présence de l’ambassadeur de l’Union Européenne (UE) en Tunisie, Marcus Cornaro.

Le hall central de la Cité de la culture qui a accueillis à cet effet plusieurs stands dédiés aux différents projets soutenus par Tfanen durant ces six années d’existence, a connu une grande affluence d’un public jeune porteur de l’espoir d’une Tunisie plus portée sur l’innovation et la culture.

Le programme a aussi réservé une place particulière au partage des résultats des différents projets élaborés dans le cadre du programme Tfanen et au réseautage entre les divers bénéficiaires de tous les gouvernorats. L’objectif étant de créer de nouvelles synergies entre les différents acteurs culturels et de leur donner l’occasion de scruter de nouveaux horizons après la fin de ce programme.

L’animation et la fête ont été aussi de la partie par les Fawassels, des performances d’art vivant et de prestations musicales. Un concert musical (Lueur) a été également donné au Théâtre des Régions devant un public conquis.

Le programme de la première journée a été clôturé par des conversations artistiques sur trois thèmes à savoir ; Territoire, Environnement et patrimoine.