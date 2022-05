La Société L’Accumulateur Tunisien Assad a ouvert sa nouvelle usine de fabrication de batteries en Algérie. Elle est entrée en production depuis le mois de mars 2022.

La cérémonie d’inauguration de la nouvelle usine a eu lieu sous le haut patronage du Président de la République Algérienne. A l’issue de cette cérémonie, un certificat d’entrée en exploitation a été délivré par les autorités locales.

Les locaux de la nouvelle usine de Bouira couvrent une superficie de 8.000 m² érigés sur un lot de terrain d’une superficie de 22.700 m² acquis en concession en 2017, dans la nouvelle extension de la zone industrielle Oued El Bardi dans la wilaya de Bouira située à 120 km à l’Est d’Alger. Dotée d’une capacité de production de 700.000 batteries par an, la nouvelle usine se distingue par l’intégration du processus charge et formation dans la fabrication des batteries, en plus de l’assemblage initialement intégré dans l’ancienne usine de Sidi Moussa.

La nouvelle usine a pour objectif d’augmenter le chiffre d’affaires et la rentabilité de la Société mère.

L’Accumulateur Tunisien Assad et de sa filiale Batteries Assad Algérie, en tirant profit du marché algérien qui représente environ 6 millions de véhicules.

L’aboutissement de cet important projet améliore les perspectives de croissance et de développement à l’ensemble du Groupe.