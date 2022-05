Dans un post publié, l’expert Ezzeddine Saidane, réagit aux difficultés par le Trésor à faire face aux échéances de ses emprunts à court terme en BTA et en BTC.

L’état de nos finances publiques est de plus en plus intenable. Ce matin même le trésor a emprunté auprès des banques tunisiennes 700 millions de Dinars sur 6 mois (date de valeur 11 mai 2022 et échéance 9 novembre 2022) au taux de 6,81% et ce par émission de BTC (bons de trésor à court terme) qui sont rachetés par la Banque Centrale le jour même (planche à billets, n’est-ce pas).

Ce montant est destiné exclusivement à rembourser deux autres emprunts (émissions de BTC) venant à échéance le 11 mai, l’un de 847 millions de Dinars obtenu le 9 février 2022 et l’autre de 100 millions de Dinars obtenu le 10 novembre 2021. (Silence on rééchelonne !!!)

Le Vendredi dernier les banques avaient refusé de remplacer des bons de trésor à long terme (BTA ou bons de trésor assimilables) par de nouveaux BTA allant jusqu’en 2033. (Silence on essaie de rééchelonner mais on n’y arrive pas toujours !!!).

Aucune des trois échéances de février 2022, soit un total de 2,4 milliards de Dinars n’a été payée. Tout a été rééchelonné. Une partie a même été reportée à 2033. Oui vous avez bien lu 2033. Au fait qui va payer en 2033? Et politiquement qu’est-ce que cela veut dire?

Et nous continuons à tout nier, et même à prétendre le contraire. Tout est pour le mieux madame la marquise.

Jusqu’à quand allons-nous esquiver le vrai diagnostic et le vrai sauvetage de notre économie, de nos finances publiques, de NOTRE PAYS.

Jusqu’à quand allons-nous à vivre dans le déni total et dans une dangereuse fuite en avant?