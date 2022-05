Fidèle à son Business-Model inclusif et solidaire, la BTS a poursuivi sa dynamique de développement pour l’ensemble de ses activités, en capitalisant pleinement sur son expertise dans le domaine de la Mésofinance, le financement de Très Petites Entreprises (TPEs) et le refinancement des Associations de Microcrédit (AMCs).

La BTS pendant ces dernières années a mis en place les fondamentaux en matière de bonne gouvernance, de respect des exigences réglementaires, d’outils de gestion, de système d’information, de développement de nouveaux produits et de renforcement de son capital humain.

Une performance financière en progression

L’Assemblée Générale de la BTS Bank, tenue le vendredi 29 avril 2022 au siège de la maison de l’entreprise (IACE) a approuvé les Etats financiers et les résultats afférents à l’exercice 2021.

Le Résultat net s’est inscrit en hausse de 57% en 2021 pour atteindre 7,054 MDT (12ème au niveau du classement des banques de la place), ce qui traduit une évolution dans l’ensemble des activités de la banque (Mésofinance, Leasing, Microcrédit…).

Le Produit Net Bancaire (PNB) a enregistré une évolution de l’ordre de 21% pour atteindre 56,6 MDT en 2021, ce qui a permis aux capitaux propres d’atteindre un niveau de 100 millions de dinars en 2021.

L’encours de crédits à la clientèle s’élève à 1351,7 MDT contre 1295 MDT au titre de l’année 2020 soit une évolution de l’ordre 4,4%.

Le total bilan a atteint en 2021 un niveau de 1 677 MDT contre 1 586 MDT en 2020.

Un record de financement en 2021

L’activité de la banque en 2021 a été marquée par un niveau record de financements en 2021 avec des approbations qui avoisinent 15 mille crédits avec une enveloppe d’investissement de l’ordre de 201 MDT contre 11 mille et 180.6 MDT en 2020 soit une évolution d’environ 35% en terme de nombre de crédits et 11,3% en terme de coût d’investissement par rapport à l’année 2020.

Une enveloppe de 35 MDT a été servie aux jeunes entrepreneurs pour atténuer les répercussions économiques néfastes dues à la pandémie du COVID-19.

En matière de refinancement, la BTS Bank a décaissé en 2021 environ 90 MDT au profit de 200 AMCs permettant le financement d’environ 41 mille clients.

La BTS BANK a lancé en 2021 l’activité de la monétique par la mise en place de 13 DABs dans le cadre d’un programme global couvrant l’ensemble de son réseau.

Misant sur le digital en tant que vecteur de renforcement de l’inclusion financière et d’amélioration de la qualité de service, la BTS BANK a engagé en 2021 un programme de transformation digitale s’étalant sur la période (2022-2024), ce programme vise essentiellement la fourniture de ces services à sa clientèle via les canaux de communication, le financement accompagné d’une approche de Marketing Digital et la mise en place de nouvelles solutions de paiement mobile au profit de ses clients.