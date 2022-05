Les revenus ont considérablement baissé, au cours du premier trimestre 2022, suite à la rupture unilatérale et abusive du contrat de concession des marques CITROËN et DS de la part de la société STELLANTIS. Il est à préciser à ce sujet qu’une action en justice est toujours pendante devant les tribunaux en Tunisie et en France et qu’aucun jugement n’a été jusqu’à présent prononcé.

La société AURES Auto a pu garder ses quotas pour 2021 & 2022 pour des volumes de 5.168 véhicules et compte bien se défendre contre STELLANTIS en bloquant la reprise des ventes Citroën & DS sur le territoire Tunisien tant que les tribunaux ne se sont pas prononcés.

La société AURES Auto a déjà préparé un plan de relance pour ses futures activités et qui sera annoncé en temps opportun au cours des 3 prochains mois. Ce plan a pris en considération l’évolution du marché vers les voitures électriques, les tendances du marché en matière de catégories et préférence des consommateurs ainsi que l’augmentation successive des prix de vente touchant ainsi le pouvoir d’achat.

Pour la société LVI, une nouvelle marque de camions Eicher vient d’être agrée par le Ministère du Commerce et qui sera lancée bientôt sur le marché Tunisien en complément de gamme par rapport à la marque Renault Trucks, et plus particulièrement le segment de moins de 16 tonnes en PTAC.

La marque Eicher ayant une réputation internationale, présente des avantages concurrentiels par rapport aux marques européennes, soit un délai d’expédition plus court et un prix d’importation jugé raisonnable et par conséquent un prix de vente très compétitif sur le marché local.

Masse salariale :

La masse salariale a baissé suite à la réalisation des programmes d’assainissement social pour les différentes filiales du Groupe UADH.

Produits des placements :

Les produits des placements s’élèvent au 31/03/2022 à 1 954 418 DT contre 2 226 700 DT au 31/03/2021.