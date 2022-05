La municipalité de Sfax a inauguré, samedi, trois nouveaux parcours de santé dans les régions de Sidi Mansour, Soltania et route de l’aéroport.

Les trois projets s’inscrivent dans le cadre du programme ” Sport pour tous ” pour lequel le conseil municipal de Sfax a mobilisé une enveloppe de 400 mille dinars, a indiqué le responsable des équipements de base et de l’environnement à la municipalité de Sfax, Youssef Oualha, lors de la cérémonie d’inauguration.

Le parcours de santé de Sidi Mansour, le plus grand des trois parcours nouvellement créés, s’étend sur une superficie d’environ 23000 m2 et offre ainsi un espace d’activités sportives et de divertissement au profit des citoyens. Il dispose de terrains de pétanque et d’athlétisme ainsi que de tous les équipements nécessaires au bien-être des visiteurs.

Dans ce contexte, un quatrième parcours de santé est en cours de réalisation dans la région “d’Oued Chaabouni” à Sfax-Ouest, a souligné le maire de Sfax Mounir Elloumi, précisant que les choix des sites répond aux demandes des citoyens dans des zones densément peuplées où les espaces de loisir font défaut.