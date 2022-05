Des grands producteurs de produits alimentaires, Union européenne, Etats-Unis, Canada et Australie se sont engagés à contribuer à la sécurité alimentaire du monde compte tenu des problèmes provoqués par la Guerre en Ukraine.

«Nous nous engageons à travailler ensemble pour assurer qu’il y ait de la nourriture en quantité suffisante pour tout le monde, y compris les plus pauvres, les plus vulnérables et les personnes déplacées», écrivent ces 51 membres de l’Organisation mondiale du commerce dans un communiqué conjoint, promettant aussi de garder les marchés alimentaires ouverts.

La Russie et l’Ukraine sont deux exportateurs majeurs de blé, maïs, colza et huile de tournesol.