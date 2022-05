Le taux de change de dinar tunisien s’est fortement, déprécié par rapport au dollar, avec 3,1011 dinars le 1 dollar, à la date du 4 mai 2022, alors qu’il valait à la même date de l’année dernière 2,7618 dinars, d’après des données statistiques publiées jeudi, 5 mai 2022, par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Cette dépréciation du dinar face au dollar est due au contexte économique mondial marqué par la hausse de dollar par rapport à la majorité de devises dans le monde, où les investisseurs sont en train de vendre l’euro pour acheter le billet vert considéré comme étant une valeur de refuge particulièrement, après la montée des craintes suite à la guerre russo-ukrainienne et les anticipations de la baisse de croissance économique en Europe, a précisé à l’agence TAP, l’expert en économie et marché financier, Moez Hadidane.

Et de préciser que cette hausse de la valeur de dollar est notamment motivée, en outre, par des éléments de changement de politique monétaire de la FED (réserve fédéral américaine) pour lutter contre une inflation record. La politique de la FED procédera à des augmentations successives de taux d’intérêt ce qui incite les investisseurs à anticiper et à convertir les euros en dollar pour anticiper une dépréciation encore de l’euro et des autres monnaies par rapport au dollar.

Au niveau national, le dinar est affaibli par le creusement du déficit commercial. Les importations sont devenues plus chères pour la Tunisie, particulièrement, les importations de produits pétroliers et céréaliers, qui sont payés en devise, provoquant ainsi une sortie accrue de devise contre une faible entrée de monnaies étrangères.

Pour apprécier la monnaie locale, le gouvernement tunisien est appelé à doper les exportations, à inciter les investissements directs étrangers(IDE) et à œuvrer à assurer la réussite de la saison touristique, a souligné Hadidane.