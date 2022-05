Programmée à Tunis lors du festival Tashweesh en septembre 2022, l’oeuvre “I Grew An Alien Inside Of Me” de Rima Najdi coproduite par L’Art Rue dans le cadre du projet Tashweesh sera présentée en première à l’étranger le 20 mai prochain à Berlin dans le cadre du festival Frequenzen. Feminismen global du Goethe Institut.

Rima Najdi était en résidence artistique au sein de l’Art Rue en mars 2022 dans le cadre de la préparation du projet de coopération et du festival Tashweesh 2022 pour créer une performance multidisciplinaire qui explore notre conscience du temps à travers le corps.

Dans ce projet intitulé “I Grew an alien inside of me”, Rima explore les mouvements du corps et l’expérience du temps dans deux contextes distincts, celui de l’accouchement et celui d’une révolution politique/sociale.

En explorant les enchevêtrements et les analogies entre les deux expériences, le projet étudie comment le temps se déroule dans l’accouchement et la révolte sans un début ou une fin claire, un passé et un futur, où le temps est abstrait et le corps se déplace parfois autour de lui-même, répétant, brisant le mouvement, le temps se transforme pour devenir guide, non coincé dans le tic-tac de l’horloge de la seconde, de la minute, de l’heure, etc.

Alors que notre utilisation quotidienne du temps est linéaire, autonome, orientée vers l’avant, idéologique dans certaines instances, “I Grew an alien inside of me” explore la façon dont le temps est structuré par l’expérience corporelle des événements.

Tashweesh est un projet artistique et culturel multidisciplinaire se déployant dans plusieurs villes, qui vise à créer de nouvelles alliances féministes et proposer un espace dédié aux pratiques artistiques et à la recherche interdisciplinaire dans le domaine du féminisme intersectionnel en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.