L’Assemblée Générale Ordinaire de la STB s’est tenue le 29 avril 2022 en mode mixte à distance et en présence limitée sous réserves de prise des mesures de distanciation sociale et autres, relatives aux précautions contre le COVID-19. Les actionnaires ont été invités aussi à exprimer leur vote par correspondance.

Par ailleurs, une plateforme a été mise en place pour les actionnaires pour s’enregistrer et accéder aux documents de l’assemblée notamment le formulaire spécial de vote.

2021, une année de résilience à la faveur d’une gouvernance pérenne

Au début de la réunion de l’assemblée, l’accent a été mis sur le contexte de l’activité de la banque en 2021, une année marquée par une légère reprise économique et les conséquences posées par la pandémie du Covid-19.

Toutefois, les points forts de l’activité se sont articulés, à l’instar des années précédentes du plan stratégique de relance 2016-2020, autour du renforcement d’une gouvernance saine et solide, de la consolidation des performances et de la poursuite de l’accompagnement des clients pour pérenniser leurs activités.

L’année 2021 a été également marquée par la poursuite de plusieurs chantiers ce qui a permis de positionner la STB en tant que banque relationnelle de référence, d’améliorer les parcours et l’expérience client, d’exploiter les données pour mieux servir la clientèle et d’inscrire la banque dans une trajectoire de transformation digitale et technologique.

Le Conseil d’Administration a continué à assurer en 2021 pleinement son rôle d’instance responsable de la solidité financière de la banque en définissant sa politique de développement, et garantir la surveillance de la gestion de ses activités. Les comités spécialisés dans l’appui du conseil ont signé fortement son assistance dans ses missions, à travers leur rôle visant à approfondir et faciliter ses travaux. Ces comités sont régis par des chartes précises définissant leur mandat, composition, périmètre et règles de fonctionnement.

Réalisations enregistrées : faits saillants

Tout au long de la réunion de l’AGO, les leviers du développement de l’activité de la banque ont été mis en avant. Il s’agit, au fait, de la mise en œuvre d’un modèle relationnel pour une proximité encore plus importante avec le client, de la poursuite des innovations digitales rapprochant la banque encore plus de ses clients et la capitalisation sur l’expérience, la formation et le savoir-faire pour accélérer le développement des segments d’activité sectorielle à fort potentiel.

Ainsi, le total bilan est passé à 13.506 MD au terme de l’exercice 2021 soit une hausse de 10,3%. Les capitaux propres se sont renforcés entre 2020 et 2021 de 10,5% grâce à la consolidation des résultats. Les dépôts auprès de la clientèle se sont accrus, à leur tour, de 7,2% par rapport à l’année 2020 à 9047,6 MD et de 10,7% sur 2016-2020 ce qui a permis de préserver une base commerciale stable et diversifiée.

Néanmoins, la banque a pu accroitre d’une manière remarquable le volume des créances brutes sur la clientèle consacrant, à cet effet, les efforts de soutien aux entreprises et professionnels lourdement affectés par la crise liée à la pandémie COVID 19. Les créances nettes ont progressé en 2021 à 9731,1 MD contre 9080,4 MD une année auparavant ce qui correspond à une appréciation de 7,2%.

L’effort soutenu d’amélioration de la qualité des actifs s’est traduit par le repli du taux des NPLs sur la période 2016-2021 de moitié (baisse de 15 points de pourcentage) pour se rapprocher de la moyenne du secteur parallèlement à l’enregistrement d’une amélioration du taux de couverture des NPLs, portée à 75% au terme de l’exercice écoulé.

La hausse des revenus du portefeuille titres et des opérations financières a largement contribué à l’avancée du Produit Net Bancaire de 4,0% à 650,6 MD en 2021.

Grâce surtout à l’amélioration du coût de risques net sur créances, le résultat net a affiché un élan de 60% pour atteindre 115,5 MD au terme de l’exercice 2021, ce qui équivaut à 2,8 fois celui enregistré il y a 5 ans.

Le Groupe STB qui se compose de la banque, société mère, 13 sociétés filiales et 8 entreprises associées, exerçant principalement dans les secteurs financiers, bancaires et autres services, a réalisé fin 2021 une évolution du résultat net de 88% à 128,5 MD avec un PNB de 655 MD.