La fédération générale de l’agriculture relevant de l’UGTT a appelé à la régularisation de la situation des travailleurs de chantiers âgés entre 45 et 55 ans.

La fédération générale a fustigé, dans un communiqué publié jeudi, l’initiative de certaines administrations ayant procédé au licenciement d’un nombre de travailleurs de chantiers âgés de moins de 45 ans, précisant que cette mesure ne permettra pas à ces travailleurs de comptabiliser les années de travail et pourrait les priver de leur droit à la couverture sociale.

Elle a également revendiqué l’application des accords signés avec le ministère de tutelle signalant que ce dossier a été bloqué au sein de la commission 5+5 qui regroupe la partie syndicale et le gouvernement.

Le bureau exécutif de la fédération a par ailleurs, rejeté l’application de la circulaire numéro 20 relative à l’interdiction des négociations entre les syndicats et les ministres, secrétaires d’état, directeurs généraux des établissements et entreprises publiques avant l’accord préalable de la présidence du gouvernement, déplorant le blocage du dialogue et des négociations par l’autorité de tutelle.