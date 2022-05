Il est présent en Tunisie depuis 2009 mais existe dans 80 pays à travers le monde. Son implantation à l’origine concernait une activité de production pour fournir, avec des partenaires tunisiens des produits textiles récréatifs et sportifs pour les gammes mondiales de l’entreprise. Cette activité offshore regroupe une équipe de 40 “décathloniens” basés à Sousse et à Tunis et concerne plus de 20 partenaires industriels, employant plus de 3 000 personnes sur le territoire.

Les maillots de bains ou produits textiles, articles de pêche, et de loisirs “Made in Tunisia” sont ainsi proposés par le groupe Decathlon dans de nombreux points de vente d’Europe et d’Afrique. La recherche de chaînes de valeur de proximité, avec un impact carbone réduit, renforcera cette collaboration dans les prochaines années.

Afin de rendre le sport accessible à tous, en restant fidèle à ses valeurs et son positionnement qualité prix, et après le succès de son premier magasin à Tunis City, puis à La Marsa, à Djerba et Sousse, Decathlon ouvre un 5ème à Azur City.

Cette activité de distribution regroupe plus de 200 “coéquipiers” au service des sportifs tunisiens et permet de fournir des produits adaptés pour tous les sports et tous les âges.