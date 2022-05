Journée internationale du jazz 2022 : L’Agora accueille la communauté jazz tunisienne en concert, samedi 30 avril

A l’occasion du 11e anniversaire de la Journée internationale du jazz, toute la communauté jazz tunisienne sera réunie dans un concert exceptionnel qui sera donné dans la soirée de samedi 30 avril 2022 à l’espace culturel “Agora” à La Marsa.

Ce concert sera l’occasion de mettre en avant les créations de la communauté jazz en Tunisie et de soutenir les artistes de ce genre musical largement touché par la crise sanitaire en raison de restrictions dans le secteur artistique.

Il est organisé à l’initiative du pianiste tunisien Omar El Ouaer qui a été sollicité par l’institut Herbie Hankock – baptisé au nom de l’ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO, Herbie Hankock -, pour être l’ambassadeur tunisien de l’événement.

L’Agora annonce un total de ” 8 groupes et combos qui vont se succéder sur scène, pour un voyage musical qui durera 1h30 “. Au programme : Omar El Ouaer quintet, Faouzi Chekili trio, Hedi Fahem quintet, Senda Makhlouka quartet, The flat five quintet, Trilogy project, Nessrine jabeur trio, Road 66 & Najet Ounis.

L’événement est également visible sur le site officiel de la Journée internationale du jazz https://jazzday.com/listing/tunisian-jazz-community-celebrates-jazz-day/

Le programme de la célébration 2022 de la Journée internationale du jazz a été dévoilé, le 21 avril, par la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, et l’ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO, Herbie Hancock. Des événements auront lieu dans plus de 180 pays.

La Tunisie se joindra au concert des nations, qui célébreront ensemble cette rencontre mondiale placée cette année sous le signe de la paix et de l’unité.

Le Concert mondial 2022 (All-Star Global Concert) sera diffusé sur unesco.org et jazzday.com, ainsi que sur les chaînes officielles YouTube et Facebook de la Journée internationale du jazz.

Il sera donné depuis le siège des Nations unies à New York, avec l’ambassadrice de Bonne Volonté de l’UNESCO, Herbie Hancock, l’artiste de l’UNESCO pour la paix, Marcus Miller, et bien d’autres : Gregory Porter, David Sanborn, Hiromi, Pedrito Mart?nez, Ravi Coltrane, José James, Terri Lyne Carrington, Linda Oh, Shemekia Copeland, Lizz Wright, John Beasley (Directeur musical).

Une série de programmes éducatifs virtuels et de spectacles gratuits qui auront également lieu dont “Jazz Women in Africa”, une discussion avec des femmes artistes et productrices de musique éminentes du continent africain.

Cette année, l’UNESCO célèbre les femmes du jazz en Afrique à travers un concert diffusé en ligne. L’UNESCO s’est associée à Anya Music (Maroc) afin de produire la seconde édition du concert JazzWomenAfrica.

En partenariat avec l‘Union Européenne de Radio-Télévision (EUR), le concert sera distribué par ses membres et sa promotion sera assurée par les unions de radio-télévision des filiales présentes en Afrique et dans d’autres régions du monde.

Des extraits du concert seront diffusées durant le All-Star Global Concert, produit par le Herbie Hancock Institute for Jazz.

” Ces deux dernières années, cette Journée a revêtu une importance accrue “, a fait savoir l’Unesco, rappelant les lourdes séquences de la pandémie sur l’industrie de la musique, notamment les genres musicaux comme le jazz.

La Journée internationale du jazz a été proclamée en novembre 2011, par la Conférence générale de l’UNESCO. Le monde célèbrera cette année les 11 ans de la Journée ” afin d’attirer l’attention du public sur les bienfaits du jazz en tant qu’outil pédagogique, instrument de paix, d’unité, et de dialogue améliorant la coopération entre les peuples. ”

La célébration du 30 avril traduit ainsi le pari de l’organisation onusienne sur l’importance du Jazz, vecteur de paix et de compréhension entre les peuples. “Le jazz n’est pas seulement une musique, c’est un mode de vie, une façon d’être, une façon de penser”, selon une citation attribuée à Nina Simone (1933-2003), grande artiste afro-américaine et militante des droits civiques.

Pour l’UNESCO, ” l’histoire du jazz est inscrite dans la quête de la dignité humaine, de la démocratie et des droits civils. Il a donné de la force à la lutte contre la discrimination et le racisme. ”

Né aux Etats-Unis, le Jazz demeure ancré dans les traditions africaines. De nouvelles formes issues de ce genre musical sont aujourd’hui pratiquées , par des artistes appartenant à différentes cultures à travers le monde.