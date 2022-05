La Société arabe des industries pharmaceutiques (SAIPH), sise à Oudhna (gouvernorat de Ben Arous), a inauguré une nouvelle unité de fabrication des médicaments en son sein, et ce vendredi 29 avril 2022. A cette occasion, le management de l’entreprise a convié un certain nombre de journalistes à la cérémonie d’inauguration en présence du ministre de la Santé, Ali Mrabet, et la direction de SAIPH réuni au complet.

Ramzi Sandi, directeur général des laboratoires SAIPH, souligne le coût d’investissement de cette nouvelle unité est de 20 millions de dinars (MDT); elle sera renforcée par une autre unité de production des médicaments à Abidjan en Côte d’Ivoire, ce sera à même de permettre d’augmenter les exportations des médicaments tunisiens dans certains pays d’Afrique subsaharienne, mais aussi dans les pays du Golfe.

Par conséquent, c’est la position de la Tunisie en la matière qui se trouvera renforcée, estime-t-on au sein de SAIPH.

A noter au passage que la Société SAIPH est composée de 8 unités de fabrication des médicaments, qui emploient plus de 750 personnes, dont la moitié des postes sont réservés aux cadres supérieurs, nous a-t-on affirmé.

Lors de cette visite, Ali Mrabet est naturellement s’est informé de l’ensemble des activités de la société ainsi que des perspectives de son développement.

Et il a saisi cette occasion pour faire un état des lieux de la situation épidémique en Tunisie, soulignant que, pour le moment, la situation est rassurante, et que le Comité scientifique de lutte contre le coronavirus écarte toute nouvelle vague de la pandémie de la COVID-19.

Pour autant, le ministre de la Santé n’a pas manqué d’appeler la population à faire preuve de la plus grande vigilance face au risque de l’apparition de nouveaux variants.