Le partenariat tuniso-français dans le secteur culturel a été au cœur d’une séance de travail, vendredi 29 avril 2022, au ministère des Affaires culturelles, entre Hayet Guettat Guermazi et une délégation française, en présence de l’ambassadeur de France en Tunisie, André Parant. C’est ce qu’indique un communiqué du ministère des Affaires cultures publié à l’issue de la rencontre.

Guermazi et la délégation française ont discuté des priorités du partenariat culturel entre les deux pays, notamment le développement de l’action culturelle dans les régions, la promotion de la formation et l’encouragement à la professionnalisation dans le secteur; sans oublier la promotion du partenariat bilatéral dans le secteur du livre et de l’édition.

La réunion a aussi permis d’évoquer l’exposition “Salammbô”, prévue fin 2022 à Carthage en hommage au grand écrivain français, Gustave Flaubert (1821-1880).

L’exposition tire son nom du célèbre roman de l’auteur, “Salammbô”, un récit fictif sur l’histoire de Carthage et les guerres puniques. Cet opus paru en 1862 est le fruit du séjour du romancier en Tunisie.

A rappeler que la coopération franco-tunisienne en matière de régulation et les défis actuels du secteur audiovisuel tunisien avait été également au centre d’une rencontre tenue jeudi 28 courant entre le diplomate français et le président de la HAICA (Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle).

En effet, mardi 26 avril, la HAICA a annoncé vouloir créer un fonds pour soutenir la production audiovisuelle, radiophonique et télévisuelle, et mettre en place un réseau de régulation audiovisuelle au Maghreb en coordination avec les instances nationales chargées de l’audiovisuels dans la région.