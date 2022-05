Face à la hausse des incendies et le changement climatique, les forêts de pin d’Alep du gouvernorat de Kasserine sont menacées par le scolyte, un insecte qui attaque l’arbre en creusant des galeries et en se nourrissant du bois tendre situé sous l’écorce causant ainsi le dépérissement de l’arbre.

Afin de lutter contre la propagation de cet insecte, les services de la direction générale des forêts relevant du Commissariat régional de l’Agriculture (CRDA) à Kasserine en collaboration avec les autorités concernées ont mis en place une stratégie qui consiste à la coupe et la destruction des arbres malades en plus du traitement chimique des parasites en dehors de la forêt, a fait savoir le chef de département des forêts dans la région, Yamen Hakki à la TAP.

Dans ce contexte, les services de la direction générale des forêts ont procédé à la coupe de 148 arbres infestés par le scolyte dans localité de “Ain Oum Jdour” relevant de la délégation El Ayoun.

Selon la même source, l’insecte a ravagé 20% des zones forestières situées dans la délégation de Fériana à l’instar des forêts de “Toum Smida” et “Ain Amara”.

La propagation des scolytes est causée essentiellement par le changement climatique et la succession d’étés chauds et secs et d’hivers doux en plus de l’abattage intensif des arbres et les incendies, a souligné le responsable.

Rappelons que la zone forestière à Kasserine représente 36% de la superficie totale des forêts de pin d’Alep en Tunisie.