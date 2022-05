Signature d’une convention-cadre entre le ministère du Tourisme et l’ITES

Une convention-cadre a été signée, jeudi, à Tunis, entre le ministère du Tourisme et de l’Institut Tunisien des Etudes Stratégies (ITES) pour promouvoir la culture de la prospection de la planification stratégique dans le secteur touristique.

Cette convention qui vient renforcer le partenariat entre le ministère et l’ITES entend soutenir les efforts du ministère visant à mettre en place une stratégie du secteur à l’horizon 2035, a indiqué le ministre du Tourisme, Moez Belhassine, lors de la cérémonie de signature.

Selon lui, il s’agit également de consolider l’approche stratégique et prospective adoptée par son département dans la fixation des priorités du secteur au titre de la prochaine étape, et ce, dans l’objectif de développer l’économie nationale et de rétablir la confiance des partenaires et des opérateurs étrangers à l’égard de la destination tunisienne.

En vertu de cet accord, l’ITES s’engagera à mener des études à caractère prospectif au profit du ministère du Tourisme et à mettre à sa disposition des experts afin d’élaborer la stratégie du secteur à l’horizon 2035.