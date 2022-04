Tunis Ré a enregistré une croissance du chiffre d’affaires par rapport au 31 Mars 2021 de 9%, pour atteindre 54,553 MDT, cette hausse est le résultat combiné d’une hausse du volume des affaires souscrites ainsi qu’une bonne diversification au niveau de notre portefeuille.

Ainsi nous avons réalisé une progression de 6% sur le marché domestique contre 13% au niveau du marché internationale.

– Par rapport aux objectifs fixés pour l’année 2022, le taux de réalisation du chiffre d’affaires au premier trimestre 2022 a atteint 34% ;

– Une progression de la prime retenue de 12%, passant de 49,970 MDT au 31 mars 2021 à 54,553 MDT à la clôture du premier trimestre 2022, dégageant ainsi un taux de rétention de 79%.

– Une hausse de la charge de sinistre de 6%, par rapport au mois de mars 2021, expliqué d’une part par la hausse de la production à fin mars 2022. La part de la rétrocession dans la charge brute est de 38%.

– Les produits financiers affichent une baisse de 15% par rapport au 31 mars 2021 pour atteindre 5,750 MDT, expliquée par la constation d’une plus-value sur cession d’actif financier réalisée courant le premier trimestre 2021.

Ces produits englobent les intérêts courus et non échus (pour les deux exercices 2021 et 2022). Ils ne tiennent pas compte des intérêts sur dépôts auprès des cédantes.