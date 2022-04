L’Agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME) et la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) sont tombées d’accord pour augmenter le plafond des prêts accordés par l’agence au profit des établissements connectés à un réseau à faible tension.

Selon un communiqué publié lundi 18 avril 2022 par l’ANME, le plafond des prêts accordés sera ainsi de 5 000 dinars pour les projets ne dépassant pas 1,49 kilowatt, de 6 500 dinars pour ceux dont la capacité varie entre 1,5 kilowatt et 1,99 kilowatt, de 7 500 dinars pour les projets dont la capacité oscille entre 2 et 3 kilowatts, et 10 000 dinars pour les projets de plus de 3 kilowatts.

L’ANME précise également que la version finale du projet d’amendement de décret gouvernemental n°983 du 26 juillet 2017, fixant les règles d’organisation, de fonctionnement et les modalités d’intervention du Fonds de transition énergétique (FTE) a été adoptée, et ce dans le cadre du programme d’installation des équipements pour la production d’électricité à partir des énergies renouvelables pour l’autoconsommation des établissements connectés à un réseau à faible tension.

Ainsi, les interventions du FTE se présentent comme suit:

– Pour les consommateurs dont la consommation annuelle en électricité est comprise entre 1 200 et 1 800 kilowattheure (Kwh), “programme PROSOL ELEC économique”, le financement du programme sera assuré grâce à un budget supplémentaire qui sera alloué au profit du fonds de transition énergétique au titre l’année 2022.

– Pour les consommateurs dont la consommation annuelle en électricité est comprise entre 1 800 et 4 800 Kwh, “Programme PROSOL ELEC “, une subvention sera accordée avec un plafond de 500 dinars par équipement pour les équipements dont la puissance cumulée n’excède pas 3 kilowatts.